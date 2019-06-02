رحل بأزمة قلبية وعبدالله غيث كان يخشى الوقوف أمامه.. معلومات عن أحمد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثل والمخرج الكبير أحمد توفيق، الذي كان له علامات بارزة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

ولد توفيق في عام 1933، وحصل على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية، ودرس في الحقوق والآداب، واكتشفه المخرج صلاح أبو سيف، وقدمه للمرة الأولى من خلال دور صغير في فيلم "لا وقت للحب".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن المخرج أحمد توفيق:

- بعد فيلم "لا وقت للحب" أسند المخرج صلاح أبو سيف للفنان أحمد توفيق دور أكبر في فيلمه المهم "القاهرة 30".

- تألق توفيق في الدراما بجانب تألقه في السينما، حيث شارك في أعمال هامة، منها: "ميرامار، حافية على جسر الذهب، شيء من الخوف، ثرثرة فوق النيل، القبطان".

- أخرج أحمد توفيق مسلسلات "الشاهد الوحيد، لن أعيش في جلباب أبي، الحسن البصري، عمر بن عبدالعزيز"، وشكل ثنائي فني مع الفنان نور الشريف.

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- أصرّ على عبد الرحمن أبو زهرة في دور "المعلم سردينة" رغم رفض المؤلف مصطفى محرم، وعدم تحمس المنتجة ناهد فريد شوقي، وقال لهم أحمد توفيق:" أنا أضمن عبدالرحمن أبو زهرة برقبتي".

- تزوج من المخرجة الكبيرة رباب حسين والتي عملت كمساعدة له لفترة طويلة.

- قام باستكمال إخراج مسلسل "السقوط في بئر سبع" بعد وفاة مُخرجه نور الدمرداش قبل الانتهاء من تصويره، ورفض أن يُكتب اسمه على التترات، ليظل اسم نور الدمرداش وحده كمخرج على تترات العمل.

- قالت المخرجة رباب حسين زوجته، في تصريحات صحفية أن الفنان الراحل عبدالله غيث قال عن الفنان أحمد توفيق لها " أنه لا يخشى الوقوف أمام أي ممثل، باستثناء أحمد توفيق".

- شارك قبل وفاته بعام في مسلسل "يا ورد مين يشتريك" من إخراج زوجته المخرجة رباب حسين.

- أخرج توفيق 37 عملا فنيا بين المسرح والتلفزيون وكان آخرها مسلسل "عيب يا دكتور" في عام 2004 من بطولة عزت العلايلي.

- توفي أحمد توفيق في عام 2005 بعد صراع مع مرض القلب.