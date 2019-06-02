شاهد.. إدوارد يُصاب بحالة “هيستيرية” بعد سقوطه في مقلب هاني رمزي!

انهار الفنان المصري إدوارد بعد سقوطه في برنامج المقالب “هاني في الألغام” في الصحراء، والذي يُذاع على فضائية “الحياة”. وبدأ إدوارد المقلب بمقابلة المذيعة بوسي شلبي التي تقوم باستدراج الضيف وتوهمه بإعلان رحلات سفاري في إحدى المناطق الصحراوية، وتُسلّمه إلى هاني رمزي. وبعدما صعد إدوارد إلى السيارة المخصصة للمقلب، تغيّرت ملامحه وفقد أعصابه وظهر في حالة من الذعر والخوف وظلّ يصرخ بسبب السرعة الزائدة والسقوط في حقل ألغام ورؤية عدد من الأشخاص ينفجرون أمامه.

وأثناء ذلك كان إدوارد يطلب من السائق بأن يُهدّئ السرعة الزائدة لكن دون جدوى، فأخذ يتصبّب منه العرق ويردد: “يا نهار أسود، عايز أرجع، حد ياخدني من هنا”، وحينما اكتشف المقلب وظهر هاني رمزي قال له: “حرام عليك يا هاني.. أنا دايخ ومش عارف أقف على رجلي”.

وتعتمدُ فكرة البرنامج على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسى شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا “سيوه”، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.