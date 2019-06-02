فيديو.. دنيا سمير غانم تقترب من نصف مليون مشاهدة

حققت أغنية "صباح الخير" للفنانة دنيا سمير غانم، 494,807 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور خمسة أيام على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، مدير التصوير حسام

حبيب، والكليب من إخراج هشام جمال.

وتأتي أغنية الأطفال "صباح الخير"، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت أيضًا خلال الحلقات السابقة من مسلسل "بدل الحدوته 3"، عددًا من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "يا أهل الصعيد" باللهجة الصعيدية، الدويتو الاستعراضي "أفرحوا للعروسين" مع الفنانة شيماء سيف، كما قدمت باللهجة الخليجية دويتو "تعال"، مع هشام جمال، وأغنية "إزاي البنات تحبك".

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