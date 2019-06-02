شاهد.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة حب لوالدها في عيد ميلاده

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تهنئة والدها الفنان محمود ياسين بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت رانيا مجموعة صور لوالدها وعلقت عليها قائلة :" ابي حبيبي الغالي ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعمر المديد يا أحن أب في الدنيا واطيب وعلقت عليها قائلة :" ابي حبيبي الغالي ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعمر المديد يا أحن أب في الدنيا واطيبقلب". وتابعت حديثها قائلة :"مش عارفه اقولك ايه غير انك انت الحب كله وانت السند والضهر والحنان والقلب الكبير الي بيحتوينا كلنا ربنا يحفظك ويبارك فيك يارب يا حبيبي كل سنه وانت طيب وبخير وبصحه يا حبيب قلبي".

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