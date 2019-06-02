الليلة.. فريق شظايا يعرض "طريق طروادة" على مسرح تياترو أفاق

تستعد فرقة "شظايا" لتقديم العرض المسرحي"طريق طروادة"، المأخوذ عن رائعة هوميروس الإلياذة، ورائعة يوروبيدوس أفيجينا فى أوليس، على خشبة مسرح تياترو أفاق، وذلك مساء، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتدور أحداث المسرحية حول هروب هيلين وباريس الذى أدى لوقوع حرب طروادة، إضافة لتجسيد واقع أحداث حرب طروادة واليونان وأسرارها الخفية، وما وراء الأحداث، تلك الحرب التي دامت لعشر

سنوات.

يذكر أن العرض بطولة محمد أشرف، فاطيما محمد، هيا إسلام، نيرة محيي، نور زيدان، دينا حسنى، عصام صلاح، إضاءة وليد درويش، سينوغرافيا وكيروجراف محمد أشرف بيبو، شارك فى الإعداد محمد رمضان تونسي، وأحمد هشام، الإعداد الدرامى، والإخراج نور عفيفى.