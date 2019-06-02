تستعد فرقة "شظايا" لتقديم العرض المسرحي"طريق طروادة"، المأخوذ عن رائعة هوميروس الإلياذة، ورائعة يوروبيدوس أفيجينا فى أوليس، على خشبة مسرح تياترو أفاق، وذلك مساء، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء.
وتدور أحداث المسرحية حول هروب هيلين وباريس الذى أدى لوقوع حرب طروادة، إضافة لتجسيد واقع أحداث حرب طروادة واليونان وأسرارها الخفية، وما وراء الأحداث، تلك الحرب التي دامت لعشر
يذكر أن العرض بطولة محمد أشرف، فاطيما محمد، هيا إسلام، نيرة محيي، نور زيدان، دينا حسنى، عصام صلاح، إضاءة وليد درويش، سينوغرافيا وكيروجراف محمد أشرف بيبو، شارك فى الإعداد محمد رمضان تونسي، وأحمد هشام، الإعداد الدرامى، والإخراج نور عفيفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. فريق شظايا يعرض "طريق طروادة" على مسرح تياترو أفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.