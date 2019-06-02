تعرف على تفاصيل آخر ليلة للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"

تقام أخر ليلة للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"، مساء اليوم، الأحد، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشار إلى أن "الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصورالعرض

معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

ويذكر أن العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة

محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.