تعرف على تفاصيل آخر ليلة للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"

تقام أخر ليلة للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"، مساء اليوم، الأحد، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.
ويشار إلى أن "الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصورالعرضمعاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.
ويذكر أن العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة
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