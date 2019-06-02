غدًا.. فيلم "كازبلانكا" في دور السينما

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن طرح فيلمه الجديد "كازابلانكا" غدا الاثنين في السينما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتمنى بيتر نجاح الفيلم قائلا: "إن شاء

الله من بكرة بليل فى السينما، أتمنى يكون فيلم مختلف وفيه تطور عن اللى قبله".

يذكر أن "كازبلانكا" سيدخل المنافسة السينمائية لعيد الفطر

المبارك، من بطولة "أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، الممثل التركي خالد إرجنتش"، من تأليف: هشام هلال، وإخراج: بيتر ميمي.