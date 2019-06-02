صور.. نجوم الفن يحتفلون بمحمد صلاح بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

شهد حدث تتويج لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي اهتمامًا واسعًا وفرحة عارمة من قِبل الجمهور المصري وجميع نجوم الفن الذين حرصوا علي مشاركة صلاح فرحته بالفوز الكبير وتهنئته علي ذلك النجاح.

وقد سجل النجم المصرى ثانى أسرع هدف فى تاريخ نهائيات دورى الأبطال، بعد أن أحرز هدف التقدم لليفربول فى مرمى توتنهام فى اللقاء المقام على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وتستعرض "بوابة الوفد"، لقرائها أبرز النجوم الذين احتفلوا بفوز محمد صلاح وكيف عبروا عن فرحتهم به كونه مصدر فخر لهم وللمصريين جميعًا.

وكتب الفنان شريف رمزي عبر حسابه بموقع انستجرام: "مصر بقت تفرح بمكسب ليڤرپول زي ما بتفرح بمكسب المنتخب المصري وكل ده لوجود لاعب مصري واحد في الفريق فعلاً أي لاعب مصري عظيم قادر إنه يحول أي فريق بيلعب فيه لمنتخب مصر".



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ونشر الفنان خالد سليم صورة لصلاح لحظة إمساكه بالكأس، وقال: "مبروك لمحمد صلاح.. أنت تستحق ذلك أيها الملك المصري".



وهنأ الفنان أمير كرارة النجم المصري فقال: "مبروك للكابتن محمد صلاح الفوز بالبطولة ودايما مشرفنا يارب وعقبال كأس الأمم".



وقالت الفنانة منه فضالي عبر حسابها بموقع انستجرام: "فرعون مصر أخد الكأس مبروك لينا كلنا"، وأشادت المطربة أصالة نصري، بأداء محمد صلاح فكتبت: "ما في أحلي من صلاح".





أما الفنانة جومانا مراد، فنشرت صورة لمحمد صلاح وهو يسجد لله شكرًا بعد الفوز، وعلقت قائلة: "ألم فانكسار فخسارة ثم بعد سنة.. سجدة ففرحة فانتصار.. الحمد لله ..مبرووووووك شعب ليفربول".



