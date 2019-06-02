كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني تكشف الوجه الآخر لـ جمال سليمان في زي الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن تأكدت نور "دينا الشربيني" من أن دكتور جمال المحامي "جمال سليمان" هو والد يوسف الحقيقي، وأنه كان على علاقة بشقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، أصبح جمال ضمن المشتبه بهم في مقتلها، لتبدأ نور في البحث عن أدلة تدينه في القضية.

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وخلال الحلقة، ذهبت نور إلى دكتور جمال لتطلب منه حضور جلسة محاكمة عمر بشكل ضروري، في الوقت الذي تعرّف أحد المراكبية على وجه دكتور جمال، بجانب أرقام محاضر التعدي التي أرسلتها زوجته إلى نور، لتثبت بها طريقته العنيفة في التعامل مع الأمور، فهل تتمكن نور من إثبات براءة عمر، وتُثبت القضية على دكتور جمال؟

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.