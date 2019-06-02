عزت أبو عوف في حالة صحية حرجة

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 03:56 مساءً - أعلن الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي عن نقل الفنان المصري عزت أبو عوف إلى المستشفى في حالة صحية حرجة وإنه حاليا داخل العناية المركزة طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء .
حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” : ” دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي ” .
وكان آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف خلال شهر رمضان في إعلان عمرو دياب لشركة فودافون وبدا على أبو عوف بوضوح ملامح المرض وتقدم السن حيث يبلغ من العمر 70 عاما .
كما شارك في مسلسل ” الأب الروحي ” الجزء الثاني
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