كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 03:56 مساءً - في تغريدة للفنان المصري محمد حماقي على حسابه الخاص على موقع ” تويتر ” وصورة على حسابه على ” انستجرام ” أعلن عن حفلتين له بالمملكة العربية السعودية .
الحفل الأول يقام يوم 6 يونيو بمركز أرض المعارض بالدمام .. أما الحفل الثاني سيكون يوم 15 يونيو في الواجهة البحرية بجدة .
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كانت هذه تفاصيل خبر جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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