جدة و الدمام يستقبلان محمد حماقي

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 03:56 مساءً - في تغريدة للفنان المصري محمد حماقي على حسابه الخاص على موقع ” تويتر ” وصورة على حسابه على ” انستجرام ” أعلن عن حفلتين له بالمملكة العربية السعودية .

الحفل الأول يقام يوم 6 يونيو بمركز أرض المعارض بالدمام .. أما الحفل الثاني سيكون يوم 15 يونيو في الواجهة البحرية بجدة .