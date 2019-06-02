ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بنشرها مجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد.

ريهام ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، برفقة زوجها، خلال حضورهما حفل سحور جمعهما بعدد من أصدقائهما.

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الإعلامية المصرية أطلت في الحفل بفستان أبيض ناعم، كما قامت بقص شعرها، مما منحها إطلالة مختلفة تماما، خاصة أن ريهام دائما ما كانت تظهر بالشعر الطويل.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنها الأصغر “طارق”، والذي أتم عامه الأول، حيث أحضرت لابنها قالب تورتة يحمل مجسم لفانلة نادي الزمالك كتب عليها “تيتو”، وشاركت جمهورها بصورة للتورتة على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” أفريقيا يا زمالك”.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد تزوجت ثلاث مرات من قبل، وزوجها الحالي هو الزوج الرابع، والذي رزقت منه بطفل أطلقت عليه اسم “طارق”، كما أن لديها ابنين شابين “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وقد نشرت مجموعة صور لهما من قبل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.