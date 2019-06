كاتى بيرى تحقق مشاهدات عالية على يوتيوب بكليب«Never Really Over».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حقق كليب ” Never Really Over “ للنجمة العالمية كاتي بيري نجاح كبير فور إطلاقه، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي القناة الرسمية لكاتي بيري علي موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب” لأكثر من 19 مليون مشاهدة خلال يومين فقط .

والكليب الجديد” Never Really Over ” هو من اخراج فيليبا برايس و من انتاج Zedd .

و أكد الكثير من المعنيين بالموسيقى و الغناء أنه العمل الأنسب لجعل كاتي بيري محط تركيز الاضواء من جديد ، و خاصة أن كاتي اختفت لفترة قصيرة .

وكانت النجمة العالمية قد جضرت مؤخرا، حفل met gala، الذي أقيم مساء الأثنين 7 مايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهد حضور نجوم ونجمات هوليود، بالملابس الغريبة، وهو الحدث السنوى الذى يهدف إلى جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون.

وشهدت كواليس الحفل أيضا العديد من الملابس الأكثر غرابة والتى لم تظهر على السجادة الحمراء، ولعل أبرزها هو ما ارتدته كاتى بيرى، حيث ارتدت فستانا أخضر يشبه إلى حد كبير خضار “الخس”، لتدخل بعدها فى “ساندوتش هامبرجر”، وقد لاقت الصورة العديد من التعليقات الساخرة على “السوشيال ميديا”.