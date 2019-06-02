رانيا محمود ياسين توجه تهنئة خاصة لوالدها احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين تهنئة خاصة لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين، احتفالا بعيد ميلاده.

رانيا نشرت مجموعة صور جمعتها بوالدها من مراحل عمرية مختلفة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أبي حبيبي الغالي ربنا يخليك لينا ويديك الصحه والعمر المديد يا أحن أب في الدنيا وأطيب قلب”.

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الفنانة المصرية أضافت: “مش عارفة أقولك ايه غير انك انت الحب كله وانت السند والضهر والحنان والقلب الكبير الي بيحتوينا كلنا ربنا يحفظك ويبارك فيك يارب يا حبيبي كل سنه وانت طيب وبخير وبصحه يا حبيب قلبي”.

والفنان محمود ياسين من مواليد 2 يونيو عام 1941، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 78 عاما، وهو له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

ومحمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.