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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سبب خبر نقل الفنان المصري حسن حسني للمستشفى القلق لعدد كبير من جمهوره الذي أراد الاطمئنان على صحته، خاصة بعد تردد شائعات حول وفاته.
الفنان المصري خرج عن صمته لينفي شائعة وفاته، مؤكدا إنه بصحة جيدة وموجود فى بيته ولا صحة لأى شائعات عن وفاته.
حسني أكد أنه لا يعرف مصدر الشائعات التى تشير إلى تدهور حالته الصحية أو وفاته، قائلا:” أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود فى بيتى ومش فى المستشفى”.
الفنان المصري كشف في تصريحات صحفية أنه أصيب منذ فترة بوعكة صحية ودخل على أثرها إلى إحدى المستشفيات ولكنه تعافى منها وعاد إلى منزله.
وكان الفنان حسن حسني قد تعرض مؤخرا لأزمة صحية ، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى.
وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا وجهت فيه الشكر لـ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.
وقالت النقابة في بيانها: “يتقدم مجلس نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الفنان حسن حسني بعد دخوله المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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