كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد نجله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم عفيفي بعيد ميلاد نجله من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كريم نشر صورة له مع ابنه آسر عبر حسابه الخاص، وكتب في تعليق له أنه لازال يتذكر اللحظة التي ولد فيها ابنه، وكل يوم يزداد تعلقا به، كما أن ابنه يتعلق به هو أيضا، وأصبح كل حياته.

التعليقات انهالت على الفنان الشاب من قبل جمهوره وأصدقائه من الوسط الفني، داعين له أن يبارك الله له في نجله، وهنأوه بمناسبه عيد ميلاده.

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كريم عفيفي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان من خلال دوره في مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا، حيث تمرد عفيفي على أدوار الكوميديا وقدم دور تراجيدي.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.

تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات.

كريم عفيفي هو نجم شاب ذاع صيته بعد المشاركة في «مسرح مصر»، مع عدد من النجوم الذين حققوا النجاح ومنهم علي ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس ومحمد أنور.