صورة جديدة تثير الشكوك حول حمل شيرين عبدالوهاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشر حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، صورة جديدة لابنه مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابه على «فيس بوك».

الصورة التي نشرها حما شيرين لم يعلق عليها بشيء، وظهر فيها حسام وهو يحتضن زوجته شيرين ويضع يده على بطنها، مما اثار الشكوك حول حملها في طفلها الأول من حسام.

التعليقات جاءت على الصورة كلها لتتوقع حدوث الحمل، بل وتلقى والد حسام حبيب المباركات من قبل الجمهور، رغم أنه لم يؤكد الخبر.

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حسام حبيب ذكر مؤخرا من خلال برنامج «عايشة شو» أن الأطفال رزق من الله سبحانه وتعالى، وأن ينتظر أن يفاجئه الله ويرزقه، معتبرا أن الأطفال هم أهم شيء في الوجود كله.

المطرب الشاب أشار إلى أن شيرين عبدالوهاب تحب ابنتيها جدا، وتعتبر أمومتها أهم من كل شيء حتى عملها في الفن.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها أخبار عن حمل شيرين عبدالوهاب منذ زواجها من حسام حبيب، حيث نفت شيرين من قبل خبر حملها، ونفاه شقيقها، ولكنه عاد ليتجدد مرة أخرى.