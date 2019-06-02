- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
نشر حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، صورة جديدة لابنه مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابه على «فيس بوك».
الصورة التي نشرها حما شيرين لم يعلق عليها بشيء، وظهر فيها حسام وهو يحتضن زوجته شيرين ويضع يده على بطنها، مما اثار الشكوك حول حملها في طفلها الأول من حسام.
التعليقات جاءت على الصورة كلها لتتوقع حدوث الحمل، بل وتلقى والد حسام حبيب المباركات من قبل الجمهور، رغم أنه لم يؤكد الخبر.
حسام حبيب ذكر مؤخرا من خلال برنامج «عايشة شو» أن الأطفال رزق من الله سبحانه وتعالى، وأن ينتظر أن يفاجئه الله ويرزقه، معتبرا أن الأطفال هم أهم شيء في الوجود كله.
المطرب الشاب أشار إلى أن شيرين عبدالوهاب تحب ابنتيها جدا، وتعتبر أمومتها أهم من كل شيء حتى عملها في الفن.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها أخبار عن حمل شيرين عبدالوهاب منذ زواجها من حسام حبيب، حيث نفت شيرين من قبل خبر حملها، ونفاه شقيقها، ولكنه عاد ليتجدد مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة جديدة تثير الشكوك حول حمل شيرين عبدالوهاب.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.