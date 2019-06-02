نجل منى عبدالغني يتعرض لحادث سير مروع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرض نجل الفنانة المصرية منى عبدالغني لحادث سير مروع، وأنقذته العناية الإلهية من الموت.

منى عبدالغني نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» صورة لها مع نجلها بعد الحادث، وصور لسيارته التي تهشمت.

المطربة والفنانة علقت قائلة: «يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك و عظيم سلطانك. ابنى حبيبي ربنا نجاه من حادث مروع بسبب سواق مقطوره ماشي فى الطريق العكسي بعد الفجر. ربنا يحفظ اولادنا من كل سوء».

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جمهور منى هنأها على سلامة نجلها، وتمنى له الصحة الدائمة، كما هنأتها عدد من صديقاتها ومنهم إيناس عز الدين، دعاء عامر، أيمن عباس، رانيا أبو النصر، وغيرهم.

وكانت منى قد شاركت جمهورها منذ أيام في صورة لها مع نجلها، وتغزل الجمهور في وسامته الواضحة.

منى عادت للتمثيل بعد فترة غياب واعتزال، حيث تشارك هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، وتقدم دور زوجة الفنان ماجد المصري.

المذيعة المصرية تنتظر أيضا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي تشارك به مع كبار النجوم، ومنهم جمال سليمان وصابرين.