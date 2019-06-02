جريمة اغتصاب تفجّر غضب بلقيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس عن غضبها الشديد من جريمة اغتصاب وقعت في مدينة الموصل، حيث تم اغتصاب طفل وأمه في نهار رمضان.

الفنانة اليمنية طالبت بعقاب رادع لكل مغتصب ومتحرش، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” #اغتصاب_طفل_وامه_في_الموصل وفِي نهار رمضان؟ لماذا لا ينال المغتصب في الوطن العربي عقوبة الإعدام؟ نيل القبض والتحقيقات والحبس لن تغير واقع انه أفسد حياة طفل للأبد وقضى على حياة امرأة بالنيل من شرفها وكرامتها للأبد أيضا المتحرش و المغتصب يجب ان ينالوا أقصى العقوبات فالحبس غير كاف”.

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وأضافت: “ثلاث ارباع الأمراض النفسية في الوطن العربي جاءت من تحرشات جنسية بدأت من داخل البيت والمدرسة ومع الاقارب والإغراب والنَّاس صناديق مغلقة..لو كل متحرش يعاقب بالإيداع في مستشفى الأمراض النفسية وكل مغتصب نهايته الإعدام كان احنا بخير”.

وتابعت: “ما يقهرني الا الخبر: يقولك صوروا الجريمة البشعة مع الأم والطفل ونقلوها لايف عبر الفيسبوك!!!!! وتم القبض وجاري التحقيقات!!!! هذا دام اعترف وشافه العالم صوت وصورة توجب القصاص (علنا) قدام الله وخلقه زي ما جاهر ببطشه نريد ان نرى قصاصه امام الدنيا جهارا”.