إلتون جون ينتقد روسيا.. والسبب؟

Jun 02, 2019
انتقد نجم الروك إلتون جون حذف روسيا مشاهد جنسية مثليّة في الفيلم الغنائي الجديد (روكت مان) الذي يتناول سيرته الذاتية عن سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.
وأصدر “جون” وصناع الفيلم، بيانًا بعدما ذكرت وسائل إعلام أن الرقابة الروسية قررت حذف مشاهد جنسيّة بين مثليين وأخرى لتعاطي المخدرات.
وجون من المدافعين البارزين عن حقوق المثليين، وانتقد علانيّة من قبل قانونًا يعود لعام 2013 يحظر نشر مواد ”دعائية للمثليّة“ بين الشبان الروس.
الفيلم بطولة تارون إجيرتون، بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.
نذكر ان الفيلم بدأ عرضه في صالات السينما بتاريخ 22 ايار الفائت.
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