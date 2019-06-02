المُمثّلون الشباب الأكثر وسامة وجاذبية بدراما رمضان.. من يستحق اللقب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إلى جانب الموهبة والأداء المتميز الذي ميز النجوم الشباب، وجعل نجمهم لامعًا في فترة قصيرة، تمتع البعض منهم أيضًا بحضور مميز على الشاشة، ووسامة جذبت المعجبين، ليكونوا من جمهور ومتابعي هذا النجم أو ذاك.

"فوشيا" اختارت مجموعة صور لأكثر الممثلين الشباب وسامة في الدرما العربية لرمضان 2019، فمن منهم يستحق اللقب؟.

عمر الشناوي

ورث الفنان المصري عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي الكثير من ملامحه الجذابة، وهذا ما لفت أنظار الجمهور إليه عندما قام عمر الشناوي بالمشاركة في مسلسل “كلبش” في جميع أجزائه.

ولقد جذب الشناوي الأنظار إليه ليس بسبب وسامته فقط، وإنما بسبب قدراته التمثيلية الكبيرة التي لاقت استحسان الجمهور وأيضًا النقاد.

معتصم النهار

استطاع الفنان السّوري معتصم النهار أن يصعد بقوة على سلم النجومية وأن يشارك بأضخم الإنتاجات الدرامية السورية والمشتركة، محققًا حضورًا لافتًا لوسامته الكبيرة.

أثبت النهار نجوميته هذا الموسم بشخصية "جاد" الغامضة التي بدت شبه صامته في بداية حلقات المسلسل الرمضاني "خمسة ونص" الذي ينطلق من خلاله معتصم النهار لنجومية من نوع آخر جعلته في الصف الأول لنجوم الدراما العربية هذا العام.

مهند الحمدي

ومن الوجوه الشابة التي لفتت الأنظار بفضل وسامتها الممثل السّعودي مهند الحمدي، من خلال حضوره الطاغي في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، بدور "ناصر"، وهو مسلسل تدور أحداثه حول مجموعة طلاب كويتيين في الخمسينيات يلتحقون في مصر.

Advertisements

وبالإضافة لعمله في مجال التمثيل، إلا أنه عمل أيضًا كمقدم برامج، وهو ناشط اجتماعي على مواقع التواصل الإجتماعي، بفضل وسامته التي عنونها البعض "وسامة مهند السّعودي تتفوق على مهند التركي".

سامر إسماعيل

يعتبر أشهر أدوار الممثل السّوري سامر إسماعيل عندما جسد شخصية عمر بن الخطاب في مسلسل "عمر" الذي عرض في رمضان 2012، ولكن هذا العام استطاع اسماعيل لفت أنظار المشاهدين بدوره في مسلسل "عبور".

ويجسّد إسماعيل دور رجل خسر كل شيء في حياته جراء الحرب واضطر للعيش في أحد المخيمات.

أنس طيّارة

يطل الممثل السّوري الشاب أنس طيّارة في مسلسل "مسافة أمان"، بالإضافة لمشاركته في مسلسل "سلاسل دهب"، و"العاشق: صراع الجواري"، و"عندما تشيخ الذئاب".

النشاط الذي شهده طيّارة هذا العام كان لافتًا، بفضل أدائه المتميز، حيث شقّ خطواته الأولى نحو عالم الفن بمنتهى الصدق المبالغ فيه، وحظي بفرص مهمة مع ألمع صنّاع الدراما السّورية، لكن لأسباب عدة ربما كان الحظ العاثر رفيق تلك الأعمال نذكر منها: "العراب"، "نبتدي منين الحكاية"، "الواق واق".

طارق عبدو

شارك الممثل السّوري طارق عبدو في العديد من الأعمال الدرامية منها "بواب الريح" و"شهر زمان" و"طوق البنات".

لكن هذا العام كان حضور الفنان الوسيم من خلال مسلسل "سلاسل دهب"، إلى جانب الفنان القدير بسام كوسا، بالإضافة لمشاركته في مسلسل "ناس من ورق" ويلعب أدوار البطولة فيه: فايز قزق، سلمى المصري، عاصم حواط، ومعن عبد الحق وغيرهم.