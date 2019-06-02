سُلافة معمار وإيهاب شعبان بمشهد استثنائي في "مسافة أمان".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع المسلسل السوري "مسافة أمان" الحفاظ على مستواه منذ بداية عرضه حتى حلقاته الأخيرة التي تُعرض حاليًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة الجماعية ويضم نخبة من نجوم سوريا، ولكل من هؤلاء النجوم حكاية مُختلفة ومأساة يعيشها على طريقته، قد تلتقي خيوط قصصهم ببعض الأوقات إلا أن كلًا منهم نجم في قصته.

ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة السورية سلافة معمار، بدور الدكتورة سلام، التي فُجعت بخطف زوجها، وقيام العصابة بوضعها بين خيارين أصعب من بعضهما بالاختيار ما بين سلامة زوجها وسلامة عدد من الأشخاص عن طريق تنفيذ رغبتهم بزرع قنبلة في أحد الاماكن العامة.

وقدمت سلافة معمار الشخصية بطريقة احترافية بعيدة عن المبالغة والتهويل، فاستطاعت إقناع المشاهد بمرضها "الرجفة في يدها" والتي بدأت معها بسبب الضغط النفسي الكبير الذي تعيشه.

إلا أن معمار قدمت في الحلقة الـ27 والتي عرضت يوم أمس مشهدًا ضخمًا ومميزًا بالمشاركة مع الفنان الشاب إيهان شعبان "مروان"، حين قرر مروان صدمها بالحقيقة المرة حول زوجها نادر الطبيب الذي يعمل بتجارة الأعضاء.

Advertisements

صدمة الزوجة بزوجها ومعرفتها بأنه قاتل ومجرم مشهد لا يمكن نسيانه للفنانة السورية سلافة معمار صاحبة التاريخ الفني الكبير والتي سبق وأن قدمت عددًا من المشاهد المميزة.

وفور انتهاء الحلقة تفاعل الجمهور مع هذا المشهد المميز، متغزلين بأداء وقدرات معمار التمثيلية، ومشيدين بأداء الفنان الشاب إيهاب شعبان والذي شاركها في المشهد.