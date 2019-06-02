بريانكا تشوبرا: ميغان ماركل ضحية للعنصرية.. وهذه أبرز سماتها الجميلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مقابلة حصرية انفردت بها اليوم مجلة صنداي تايمز، قالت النجمة الشهيرة، بريانكا تشوبرا، إن صديقتها، ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ضحية بنسبة 100% للعنصرية.

وأضافت تشوبرا، 36 عامًا، أن ميغان، وبرغم ذلك، غير منزعجة من الانتقادات التي تُوَجَّه لها، وهذه إحدى سمات شخصية ميغان الجميلة التي تتجاوز الأمور بهدوء.

وتابعت تشوبرا "لم يعرف كثيرون عن ميغان أي شيء إلا بعد الكشف عن علاقتها بالأمير هاري، لكني أعرفها من قبل ذلك، وهي كما هي نفس هذه الفتاة الجميلة. ورغم ما واجهته وما تزال من تلميحات، شائعات وتعليقات، إلا أنها قادرة على التعامل مع كل هذه الأشياء، وهذا عهدي بها، فهي إنسانة ذات شخصية عصرية وتقدمية".

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ومن الجدير ذكره أن ميغان، 37 عامًا، هي أول فرد ذي عرق مختلط ينضم للعائلة الملكية في بريطانيا، ووالدتها، دوريا راغلاند، 62 عامًا، أمريكية من أصول أفريقية.