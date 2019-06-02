مي كساب تُهدي أغنيتها الجديدة للسندريلا

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""الخليج 365"" من القاهرة: أهدت الفنانة مي كساب أغنيتها المصورة الجديدة "يا نحلة" إلى روح السندريلا سعاد حسني التي وصفتها بأنها ملهمة كل الأجيال. وظهرت في الأغنية الجديدة التي طرحتها على YouTube وهي ترتدي أزياء السندريلا في أغنيتها الشهيرة "بانو بانو".

يشار إلى أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أوكا. وهي من ألبوم "انا لسه هنا" الذي طرحته بالتزامن مع احتفالات الربيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.