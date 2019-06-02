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كاميرا ""الخليج 365"" إلتقت بمجموعة من النجوم في دبي وسألتهم عن أبرز المسلسلات التي تابعوها كما سألتهم عن رأيهم بأبرز النجوم الذي تميّزوا على شاشات رمضان هذا العام. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:
سعيد حريري من دبي: شهر رمضان المبارك هو شهر الصوم والصلاة والعبادة، وهو أيضاً الشهر المليء بالأعمال الدرامية التي تُعرض على مختلف الشاشات العربيّة، فما هي أكثر الأعمال الدراميّة الأكثر متابعة؟ ومن هم النجوم الأكثر بروزاً في الشهر الفضيل؟ النجوم أجابوا كاميرا "الخليج 365" في هذا التحقيق المصوّر.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" تسأل النجوم عن الأعمال الدراميّة التي تابعوها في رمضان ٢٠١٩؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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