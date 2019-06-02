ريم مصطفى ضيف الجزء الثاني من "ولاد رزق"

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""الخليج 365"" القاهرة: تحلّ الفنانة ريم مصطفى ضيفة على الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل. حيث ستصوّر مشاهدها في الفيلم بعد شهر رمضان مباشرةً. علماً أن المخرج طارق العريان يحتاج نحو أسبوعين للانتهاء من تصوير الفيلم بشكلٍ كامل. خاصةً وأن فريق العمل اضطر للتوقف خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطات الممثلين بأعمالهم الدرامية الرمضانية.

يشار إلى أن الجزء الجديد من الفيلم يجمع نفس نجوم من الجزء الأول. وهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، بالإضافة إلى خالد الصاوي.



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