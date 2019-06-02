شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اسمع أغنية Find U Again لمارك رونسون وكاميلا كابيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى مارك رونسون أغنية جديدة اسمها " Find U Again" وذلك بالتعاون مع النجمة كاميلا كابيلو وهى الأغنية التى أطلقها رونسون علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب". وحققت أغنية " Find U Again " نجاحا كبيرا فور إطلاقها، حيث حصدت سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي، حيث وصلت نسبة سماع الأغنية على موقع " يوتيوب " لأكثر من 1.5 مليون مرة خلال يوم واحد فقط . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اسمع أغنية Find U Again لمارك رونسون وكاميلا كابيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.