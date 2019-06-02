شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم: الأصداء على مسلسل (كلبش 3) إيجابية للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هشام سليم أن الأصداء الأولية، وردود الفعل على دوره في الجزء الثالث من المسلسل الرمضاني "كلبش" إيجابية للغاية ومرضية بالنسبة له، متوقعا أن يحقق المسلسل مفاجآت كبيرة، ونجاحا أكبر مع انتهاء عرض المسلسل في رمضان.

وقال سليم - في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يقدم في المسلسل شخصية جديدة كليا عليه، وأكثر ما جذبه لتقديم هذا الدور هو حداثته واختلافه عما سبق وقدمه، خاصة أنه لم يقترب من منطقة الشر بهذه الطريقة في أدواره الفنية السابقة، لذا أحب خوض المغامرة من خلال هذه الشخصية مع فريق عمل متميز.

وأكد أنه يبحث عن تقديم أدوار فنية بشكل مختلف من دون النظر لأي أشياء سطحية كالمقارنة والمنافسة ومثل هذه الأمور، وكل ما كان يدور في باله أن يقدم الشخصية بأفضل شكل ممكن بعيدا عن التفوق على أي صراع تم في الأجزاء السابقة لأن هذا لا يعنيه، لافتا إلى أنه يعمل وفق قناعاته الشخصية، ورغم أنه يجد صعوبة في ذلك إلا أنه يجد ما يبحث عنه وما يقدمه بشكل مختلف.

وأكد سليم أن الحكم الصحيح على أي عمل فني يتم عقب إنتهاء عرضه، مقرا بوجود صراع حول ترتيب المسلسلات والفنانين كل عام ، قائلا إن "الأمر نسبي ولابد من وجود جهة تقيس هذه الأمور بالشكل الصحيح، والأذواق مختلفة عن بعضها البعض، فهناك من يحب فناناً وآخر لا يحبه وهكذا الأمر بالنسبة للمسلسلات".

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وتدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول تقدّم سليم الأنصاري باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لاسيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

ويشارك في بطولة مسلسل "كلبش 3" أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد علي رزق، وأماني كمال، وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.