شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد حماقى يحيى حفلين غنائيين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة حفلاته بعيد الفطر والحفلات الصيفية.

ويقام الحفل الأول يوم الخميس المقبل بمدينة الدمام بالسعودية، ضمن مجموعة من حفلات عيد الفطر، فيما يحيي الحفل الثاني في مدينة جدة؛ وذلك يوم 15 يونيو الجاري.

ويقدم حماقي، خلال الحفلين، باقة من من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، والتي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه من بينها: "أعمل إيه، ناويها، كل يوم من ده، صور، أدام الناس" ، وغيرها من الأغاني.

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كان حماقي قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.