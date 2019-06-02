شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا شاهين كوميديانة فى "طلقة حظ " وممثلة تراجيديا فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوع الفنانة رانيا شاهين من أدوارها دائما وخلال شهر رمضان شاركت فى ثلاثة أعمال ففى مسلسل "طلقة حظ " مع النجم مصطفي خاطر وألمخرج أحمد خالد أمين قدمت الشكل الكوميدي عبر دور العانس التي تبحث عن عريس.

رانيا شاهين تشارك أيضا فى مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي وتقدم خلال هذا العمل وجها آخر من خلال شخصية "أميرة" وقد أشاد بها النجم ياسر جلال أثناء التصوير كما لعبت رانيا دورا خاصا جدا في "زودياك " وجسدت شخصية عالمة لديها موهبة في رؤية الحاضر وهى شخصية صعبة .

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رانيا شاهين قدمت من قبل الكثير من الشخصيات منها المدمنة في مسلسل "تحت السيطرة" مع نيللي كريم كما جسدت أدوار متنوعة منها الراقصة والزوجة الخائنة والمجنونة وغيرها من الشخصيات فى أكثر من عمل.