شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اسمع اغنية جاستين بيبر الجديدة Love Thru The Computer مع جوتشى مانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم العالمي جاستين بيبر للساحة الغنائية مرة أخرى وذلك بعدما أطلق مؤخرا أغنية " I Don’t Care " مع النجم العالمي إيد شيران و التي حققت نجاحا ملحوظا فور إطلاقها. وقد فاجأ جاستين بيبر البالغ من العمر 25 عام محبيه و معجبيه بتعاون فني جديد مع المغني الامريكي جوتشي ماني ، حيث أطلق الثنائي أغنية جديدة حملت اسم " Love Thru The Computer " وذلك علي قناة جوتشي الرسمية بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .

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