شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: عزت أبو عوف فى المستشفى و حالته حرجة جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناقد طارق الشناوى لـ"الخليج 365"، أن النجم الكبير عزت أبو عوف يتواجد حالياً فى المستشفى داخل العناية المركزة، وحالته الصحية حرجة جداً وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء لأنه يعانى من مرض عصبي في جسمه.

يشار إلى أن عزت أبو عوف ظهر مؤخراً فى إحدى الإعلانات خلال أيام شهر رمضان، وكانت آخر أعماله مسلسل "الأب الروحى 2"، للمخرج تامر حمزة وتأليف هانى سرحان، وشارك فى بطولته سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وميدو عادل وأخرون من النجوم.