شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 27 ترند على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بعد عرض الحلقة الـ 27 مساء أمس السبت، ليستمر المسلسل فى ترند جوجل لليوم الثالث على التوالى وتحديداً منذ الحلقة 25 والتى شهدت زواج مى عز الدين من أمير المصرى.

وشهدت الحلقة تطورات فى شخصية بيسة التى قررت تغيير نفسها سواء فى مظهرها أو سلوكها أو طريقة كلامها وأيضاً مكياجها حيث طلبت من مُدرسة مساعدتها فى ذلك، كما بدأت فى معاندة زوجها أمير المصرى الذى منعها من الذهاب للمدرسة بعد الزواج ولكنها كسرت كلامه بعدما اكتشفت خطة تطفيشها حتى تطلب الطلاق منه ويجبرها على التنازل عن نصيبها فى المدرسة.

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مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.