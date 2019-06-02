شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى لـ"الخليج 365: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان الكبير حسن حسنى إنه بصحة جيدة وموجود فى بيته ولا صحة لأى شائعات عن وفاته أو مرضه.

وأكد الفنان الكبير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف مصدر الشائعات التى تشير إلى تدهور حالته الصحية أو وفاته، قائلا:" أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود فى بيتى ومش فى المستشفى".

وطمأن الفنان المحبوب جمهوره، مؤكدا أنه أصيب منذ فترة بوعكة صحية ودخل على أثرها إلى إحدى المستشفيات ولكنه تعافى منها وعاد إلى منزله.

يذكر أنه انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتدهور حالة الفنان الكبير ووفاته، وهى الشائعات التى تظهر بين حين وآخر.

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فيما شارك الفنان حسن حسنى مؤخرا فى مسلسل أبو جبل الذى يعرض فى الموسم الرمضانى الحالى.

ويعتبر الفنان الكبير حسن حسنى الأب الروحى لمعظم فنانى الكوميديا من الجيل الحالى الذين ساندهم فى بداية حياتهم الفنية وحرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم صك النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولى الدين فى أفلام " عبود على الحدود والناظر صلاح الدين " ، والفنان محمد هنيدى الذى شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها :" ياانا ياخالتى ، عسكر فى المعسكر ، مسرحية حزمنى يا وغيرها من أعمال" ،والفنان أحمد حلمى فى " ميدو مشاكل " ، وهانى رمزى فى فيلم "غبى منه فيه"، ومحمد سعد فى " الليمبى ، واللى بالى بالك" ، وحمادة هلال فى " عيال حبيبة " ورامز جلال فى " أحلام الفتى الطائش" وغيرها عشرات الأعمال كان فيها الفنان حسن حسنى سندا لجيل كامل من الشباب الذين استندوا على كتفه فمنحهم من نجوميته وخبرته.

بدأ الفنان الكبير المولود عام 1936 حياته الفنية فى الستينات فى المسرح الذى صدر للفن عمالقة وعباقرة فى التمثيل ، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث ، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوى وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات ، وظل الفنان العبقرى يعمل لسنوات طويلة قبل أن يعرفه الجمهور فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا عام 1979 ،و الذى أدى خلاله شخصية فتحى الموظف المرتشى ، وبعدها شارك فى العديد من الأعمال الدرامية فى استديوهات عجمان ودبى وعرضت فى دول الخليج ، ثم بدأ يعمل فى العديد من الأدوار التلفزيونية.

كانت بداية حسن حسنى فى السينما بمشاركته فى دور صغير بفيلم الكرنك عام 1975 وهو دور جرسون قهوة الكرنك ، ولكنه حصل على دور أكبر فى فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب عام 1982 ، وبعدها استعان به الطيب فى عدد من أفلامه، ومنها البريء، البدروم، الهروب.

أبدع حسن حسنى فى دور ركبة القرداتى فى فيلم سارق الفرح وجسد مشاعر شخصية صعبة فاستحق عن هذا الدور عددا من الجوائز ، كما حصد عددا من الجوائز عن فيلم دماء على الأسفلت وكان بطله الفنان نور الشريف ، و حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان الاسكندرية السينمائى عن فيلم فارس المدينة ،وقدم العديد من الأدوار المميزة فى أفلام " ليه يابنفسج ، وفرحان ملازم أدم ، وغيرها عشرات الأعمال ، حيث تجاوز عدد أفلامه 200 فيلما.

و أبدع العبقرى فى عشرات الأدوار الدرامية على شاشة التلفزيون ، قدم خلالها شخصيات متعددة فى مسلسلات اجتماعية ودينية وتاريخية ، حلم الجنوبى، ارابيسك ، بوابة الحلوانى ، ام كلثوم ، سمارة ،العار، عفاريت السيالة ،أميرة فى عابدين ، الأبطال ، أيام المنيرة ، ساعة ولد الهدى ، المال والبنون ، وداعا قرطبة ، السبنسة ، الكهف والوهم والحب ، رأفت الهجان ، رحيم ، وغيرها من راوئع الدراما. ويعرض له حاليا مسلسل أبو جبل، وأطلق عليه الكاتب الراحل موسى صبرى لقب القشاش لقدرته على أداء كل الشخصيات.