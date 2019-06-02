يستعد الفنان أدهم سليمان والفنان أحمد كامل، لإحياء حفل غنائي في القاهرة، ضمن فعاليات مهرجان "ميوزك لين" الغنائي. من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 12 يونيو، في "بانوراما بارك" بمدينة نصر، ويفتح المسرح أمام الجمهور في تمام الـ4 عصرًا. 12 يونيو، في "بانوراما بارك" بمدينة نصر، ويفتح المسرح أمام الجمهور في تمام الـ4 عصرًا. يذكر أن آخر إصدارات سليمان الغنائية أغنية "صورة معكوسة"، التي طرحت في شهر أبريل الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، إضافة إلى أغنية أحمد كامل الأخيرة "متزعليش" التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدهم سليمان وأحمد كامل في حفل غنائي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.