العسيلي وشارموفرز وزاب ثروت في حفل غنائي ضخم بالتجمع الخامس

يستعد الفنان محمود العسيلي والفريق الغنائي الشهير شارموفرز ومغني الراب زاب ثروت، لإحياء حفلاً غنائياً على مسرح المنارةبالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة
وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين فئتين:
الفئة الأولى بقيمة 250 جنيها (وقوف)
الفئة الثانية بقيمة500 جنيهاً (VIP)
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