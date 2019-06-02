نفاذ تذاكر حفل السعودية لأنغام بالكامل

أعلنت الجهة المسئولة عن بيع تذاكر حفل الفنانة أنغام والفنان رابح صقر في السعودية، عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل 3 أيام من الحفل. أيام من الحفل. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو في العاصمة الرياض في مركز الملك فهد، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك. ويشارك في الفعاليات مجموعة كبيرة من نجوم الخليج والوطن العربي وأبرزهم"محمد عبده، عبد الله الرويشد، محمد حماقي،أصالة، نوال الزغبي".

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