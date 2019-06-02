أنغام تدخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

كشفت المطربة أنغام عن تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت أنغام على الصورة قائلة: "الحمد لله"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور، متمنين لها الشفاء العاجل والسعادة والنجاح في حياتها الفنية
يذكر أن المطربة أنغام ظهرت أخيرًا كعضو لجنة تحكيم في برنامج "الزمن الجميل،أحد برامج اكتشاف المواهب، وشاركها كل من المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور.
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