فن ومشاهير

أنغام تدخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

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 كشفت المطربة أنغام عن تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 علقت أنغام على الصورة قائلة: "الحمد لله"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور، متمنين لها الشفاء العاجل والسعادة والنجاح في حياتها الفنية

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والشخصية.

 يذكر أن المطربة أنغام ظهرت أخيرًا كعضو لجنة تحكيم في برنامج "الزمن الجميل،أحد برامج اكتشاف المواهب، وشاركها كل من المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور.  

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