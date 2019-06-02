عمرو دياب بعيد عن منافسة العيد وحماقي وتامر حسني خارج مصر

يستعد ثلاثي نجوم الغناء في مصر والوطن العربي عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني، لإحياء كبرى حفلاتهم الصيفية، وتبدأ صافرة الانطلاق في احتفالات عيد الفطر المبارك.
ينطلق تامر في أولى حفلاته الغنائية على مسرح "أوبرا دبي" يوم الخميس الموافق 6يونيو، بالإضافة إلى حفله الغنائي في "فاميلي بارك" بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.
ويشعل حماقي ثالث أيام العيد في المملكة العربية السعودية بحفله الغنائي في مدينة الخبر في مركز أرض المعارض يوم الخميس الموافق 6يونيو، ضمن احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حفله في مدينة جدة الذي يأتي خارج منافسات العيد يوم السبت الموافق 15 يونيو.
ويطل عمرو دياب على جماهيري بعد احتفالات العيد وذلك بحفل جماهيري في مدينة جدة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
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