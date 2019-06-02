شاهد.. ابتهالات أحمد سعد خلال أدائه مناسك العمرة

نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو له أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "سعد" خلال الفيديو ينشد ببعض الابتهالات، وعلق على المنشور قائلًا: "من داخل الكعبة الشريفة.. وفي عز الأمطار سبحان الله.. والحمد لله ولا

إله إلا الله والله أكبر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".