يوسف الشريف يروج لمسلسله الجديد.. وأمير كرارة : مستنيك تكسر الدنيا

نشر الفنان يوسف الشريف، صورة البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "النهاية" الذي من المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وعلق "الشريف" على البوستر قائلًا :"يارب يبقى خير.. مسلسل النهاية"، فيما رد عليه الفنان محمد هنيدي قائلًا :"هتكسر الدنيا وبقولهالك من دلوقتي بإذن الله".

فيما رد عليه يوسف قائلًا: "يا رب يبقى خير، مسلسل النهاية".

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بينما قال له الفنان أمير كرارة :" بالتوفيق ياصديقي ومستنينك تكسر الدنيا".

ويذكر أن مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف، من إنتاج تامر مرسي، ومن المقرر طرحه في رمضان 2020.