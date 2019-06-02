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ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان السوري علي الديك نشاطاته الفنية بامتياز، فها هو قد انتهى من تصوير كليب أغنيته الجديدة "طفران".
موقع الخليج 365 حضر كواليس هذا العمل الذي صُوّر تحت إدارة المخرج اللبناني أحمد المنجد في مدينة طرابس – لبنان، والتقينا بـ علي الديك الذي كشف عن كلمات هذه الأغنية، واختياره لطرابلس تحديداً كموقع للتصوير.
واكد علي في هذا اللقاء عن متابعته للعديد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، مبدياً رأيه ببطلة "الهيبة الحصاد" الفنانة سيرين عبد النور.
كما كشف علي عما قاله لشقيقه الفنان حسين الديك بفضل أغنية "رفقاتي اخواتي".
شاهدوا التقرير المرفق لمعرفة المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- علي الديك: "أنا طفران..ونجاح سيرين عبد النور "بيخوّف" ورأيي بحسين الديك قد يزعّل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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