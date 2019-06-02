ميرنا وليد - بيروت - منذ حوالي اسبوعين قام الفنان المصري محمد رمضان بتسجيل وتصوير الأغنية الديو التي تجمعه بصديقه الفنان المغربي سعد لمجرد وهي الأغنية التي تم الإعلان عنها منذ عام تقريبا وتحمل عنوان "انساي" وبالرغم من الإنتهاء من الأغنية لكننا علمنا بأن الأغنية لن ترى النور ولن يتم طرحها خلال العيد كما تم الإعلان من قبل.
وهذا الأمر جعل رمضان يفكر في طرح أغنية أخرى جديدة بدلا منها خلال الفترة المقبلة عمل على تسجيلها وتصويرها قبل العيد بعد انتهائه من مسلسله "زلزال" الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-ديو محمد رمضان وسعد لمجرد لن يرى النورخاص بالفيديو- علي المولى:"شيرين عبد الوهاب كوكب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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