خاص بالفيديو- علي المولى:"شيرين عبد الوهاب كوكب تاني..ولإليسا الأولوية وهذا ما قدمته لي"

ميرنا وليد - بيروت - التقت كاميرا موقع الخليج 365 بالشاعر ​علي المولى​ الذي كان له الحصة الأكبر بشارات الأعمال الرمضانية هذا العام، إذ تعاون مع الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ في أغنية "يا بتفكر يا بتحس" ومع الفنان ناصيف زيتون في أغنية "أزمة ثقة".

في هذا اللقاء تحدّثنا مع علي عن تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التي غنّت باللهجة اللبنانية لأول مرة في "يا بتفكر يا بتحس".

وأكد علي أن هناك اكثر من عمل سيجمعه بالفنانة ​إليسا​ في ألبومها المقبل، معتبراً أن الأولوية بالنسبة له هي لإليسا.

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كما ردّ علي على سؤالنا له ماذا تقدّم إليسا للشاعر.