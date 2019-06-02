خاص- الفن يكشف كواليس تواجد عمرو دياب في تصوير "زي الشمس" لدينا الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - خلال تصوير الممثلة ​دينا الشربيني​للمشاهد الأخيرة لمسلسلها "​زي الشمس​" قبل أيام بفيلا في المعادي بقي الفنان ​عمرو دياب​ متواجدا في موقع التصوير لأكثر من خمس ساعات منتظرا انتهائها من المشاهد التي تجمعها بريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داوود.

عمرو أصر على أن يجلس بعيدا عن شاشة المخرج وابتعد عن مكان التصوير فيما كانت تذهب له الشربيني بعد انتهائها من التصوير لتتحدث معه.

وقد توافد عدد كبير من الجمهور امام بوابة الفيلا منتظرا عمرو دياب لإلتقاط صور معه لكن بمجرد الإنتهاء من التصوير دخل سيارته وغادر المكان سريعا.

يشارك في بطولة مسلسل "زي الشمس" إلى جوار دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد داووُد، أحمد السعدني، أحمد مالك، عمر السعيد، ليلى عز العرب، وهو من تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.