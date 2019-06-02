شاهد… نضال الاحمدية تسخر من سما المصري: “هي شو بتعمل؟”

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 01:58 مساءً - سخرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية من الفنانة سما المصري متسائلة “ماذا تعمل”.

كلام نضال الاحمدية، في مقابلة ببرنامج ”شيخ الحارة“، حيث عرضت مقدمة البرنامج بسمة وهبة مقطعا من حلقة سما المصري قالت فيه “انا لو شفتها حاخد حقي منها ثالث ومثلث يا نضال يا احمدية با بتاعت الجرس”.

وقد ردت نضال الاحمدية على كلام سما المصري بسخرية حيث قالت “هي شو بتعمل؟ بس ذكريني مين هي؟” واضافت نضال “عم اتخيل وجهها يمكن هي التي بتتصور على طول وبارمة ظهرها؟”.