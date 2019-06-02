مستجدات حادث اختفاء الطيار السعودي في الفلبين

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 01:58 مساءً - في تطورات قضية اختفاء الطيار السعودي ” عبد الله الشريف ” في الفلبين .. أكد عم الطيار إنه بعد أن تم مسح الجزيرة التي كانت تحلق حولها الطائرة عبر فريق عمليات والبحث داخل البحر عن أى آثار لحطام الطائرة بواسطة فريق متخصص للبحث

وبعد أن استمرت عملية البحث لأيام تأكد عدم وجود أي حطام أو آثار تبين أن الطائرة تعرضت لحادث .

وأفاد عم المفقود أن جوال عبد الله والمدرب الذي معه مازالا يستقبلان اتصالات حتى يوم الجمعة الماضية وأن هاتف عبد الله بعض الاتصالات عليه يكون فتح الخط دون حديث .

وأضاف ان البحث قد انتهى في المنطقة التي تم فيها آخر اتصال وأن كل الدلائل والمؤشرات حاليا تشير إلى إنها عملية اختطاف وإنها أصبحت قضية جنائية .. وأن قائد الطائرة المدرب الفلبيني هو المشتبه فيه الأول خاصة بعد أن أفاد عم شريف إنه عادة في رحلات التدريب تتم تعبئة الطائرة نصف التعبئة إلا أن المدرب أصر على تعبئتها بالكامل .

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وحاليا تم تكوين فريق عمليات بدعم من الحكومة الفلبينية للقيام بمسح جوي لأحد الجبال ومناطق قريبة من البرج ومنطقة غابات تابعة لسيطرة الانفصاليين .

وأصدرت السفارة السعودية في الفلبين بيانا حول فقدان المواطن عبد الله الشريف وأكدت أن الخارجية السعودية تتابع عمليات البحث وستبذل أقصى مجهوداتها حتى الوصول غليه .

وتعود واقعة اختفاء الطيار السعودي والكابتن المرافق له إلى أكثر من اسبوع إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار ” سان خوسيه ” بالفلبين في جولة تدريبية قبل ان تختفي الطائرة بهما في ظروف غامضة .