نقل الفنانة أنغام للمستشفى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية أنغام، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها داخل إحدى المستشفيات الخاصة والتي تم نقلها لها بعد تعرضها لأزمة صحية.

و اكتفت أنغام، بنشر صورة يدها وقد تم تركيب محاليل بها، ولم تفصح أنغام عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها اكتفت بالتعليق على الصورة قائلة: «الحمد لله».

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات من قبل جمهورها الذين تمنوا لها السلامة والشفاء العاجل.

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من ناحية أخرى، تستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي مع الاحتفالات بعيد الفطر، بدولة الكويت يوم الجمعة 7 يونيو 2019، وذلك ضمن حفلات عيد الفطر، مع النجم مطرف المطرف.

وكانت أنغام، قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «30 يوم سعادة»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

كما طرحت أغنية “حدوتة مرة” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان أخر ألبوماتها ألبوم «حالة خاصة جدًا»، يضم 14 أغنية، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع 10فنانين جدد من شعراء وملحنين وموزعين، أبرزهم “محمد القاياتي، سلطان صلاح، وصابر كمال، وآخرين.

و لأول مرة منذ 14 عامًا يوزع موزع موسيقي واحد لأنغام 6 أغنيات وأكثر، وهو ما فعله الموزع أحمد إبراهيم في هذا الألبوم، فآخر مرة كان الموزع فهد قد وزع 9 أغنيات في ألبوم «بحبك وحشتيني».