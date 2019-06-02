عيد ميلاد يارا هذا العام خاص جداً.. فيديو يوضح السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كان عيد ميلاد الفنانة اللبنانية يارا الـ39 مختلف تماماً عن أي عام مضى، حيث احتفلت به في أجواء مميزة، وحرصت على مشاركة محبيها فيها.

يارا نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تحمل مولود شقيقتها الأول «Jude»، وترقص به بشكل طريف، معربة عن شدة سعادتها باحتفالها بعيد ميلادها لأول مرة معه في تعليق كتبت فيه: «شوفا مين إجا الليلة ليعيّدني.. حبيب قلب خالتووووووو جوجييييييي أحلى عيديّة بالحياة مش بس بعيدي اليوم».

فانز يارا تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها النجمة اللبنانية، متمنيين لها عيد ميلاد سعيد، وعام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما لم يفتوا الفرصة في مغازلة مولود شقيقتها.

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من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية جديدة خلال موسم عيد الفطر المقبل، من كلمات وألحان أحمد ماضي، توزيع طارق أبو جودة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل، كما تجهز لإحياء حفل عيد الفطر يوم 8 يونيو المقبل بمشاركة النجم حاتم العراقي في كازينو لبنان.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.