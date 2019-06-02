انت الان تتابع تفاصيل خبر هل اقتبس مؤلف "ولد الغلابة" قصة المسلسل من عمل أجنبي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 01:53 مساءً - دافع المؤلف المصري، أيمن سلامة، عن مسلسله الجديد "ولد الغلابة"، من بطولة الممثل أحمد السقا، ضد الاتهام الموجه إليه بنسخ أحداثه من أعمال فنية سابقة.

وطال المسلسل المعروض في شهر رمضان حالياً، اتهامات من جانب العديد من المشاهدين؛ بوجود تشابه في أحداثه وفكرته الرئيسية مع المسلسل الأمريكي الحاصد للجوائز "بريكنغ باد"، والفيلم المصري من إنتاج الثمانينيات "الكيف"، بحسب تقارير محلية.

وجاء رد مؤلف العمل أيمن سلامة، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، فقال إنه شاهد أخيراً بعض حلقات المسلسل الأمريكي "بريكنغ باد"، بعد الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه لمس رائحة فيلم "الكيف" بداخله، وإن قصة المسلسل من رأيه، وباختصار تدور حول مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت، ولكي يؤمن حياة ابنه الوحيد يقرر تصنيع المخدرات.

وتابع: "في مسلسل ولد الغلابة هناك مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا، ولأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له، فلا أحد يأخذ فيه دروساً"، مشيراً إلى أن أول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التي وصلت إليها مصر.

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وواصل سلامة: "حقيقة الأمر أنني حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبي اكتشفت أن ولد الغلابة لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي، ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هي التي جعلت الناس تربط بين العملين".

وتابع: إن "هناك 36 تيمة تدور حولها كل الأعمال الدرامية، وليس معنى أن المدرس تاجر في المخدرات أننا قد سطونا على قصة المسلسل، فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر مخدرات في فيلم الكيف، وفي أعمال أخرى كثيرة، ولم أجد في بريكنغ باد شخصيات ونيسة أو حمزة أو صفية أو قمر أو فرح (..)".

لكن فوجئ المتابعون لحساب أيمن سلامة على "فيسبوك" بحذف رده ودفاعه عن مسلسل "ولد الغلابة"، وذلك بعد مرور ساعتين فقط من نشره، دون توضيح الأسباب.

ومسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.